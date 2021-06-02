Общество Политика

«Милости просим к нам»: Лукашенко отозвался на просьбу «ЛНР»

Представители ОРДЛО могут провести опрос задержанного в Республике Беларусь журналиста

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Представители ОРДЛО могут провести опрос задержанного в Республике Беларусь журналиста Романа Протасевича. Об этом заявил самоправозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает УРА-Информ.

«В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним, — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе», — ответил Лукашенко на просьбу членов незаконных вооруженных формирований.

Протасевич, находясь на борту самолета, предполагал, что в случае приземления в столице РБ, — Минске, ему грозит смертная казнь. Лукашенко прокомментировал публикации СМИ об этом.

«А наши журналисты оправдывали, что у нас предусмотрено по такой статье не смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация», — отметил он.

Ранее сообщалось, что «власти ЛНР» готовят письмо-обращение к нелегитимному президенту Беларуси Александру Лукашенко о выдаче им задержанного журналиста Романа Протасевича. 

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