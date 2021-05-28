Политика

«МГБ ЛНР» намерены просить власти Беларуси о выдаче им Протасевича

Данный вопрос контролирует лично «глава» «МГБ ЛНР»

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«Власти ЛНР» готовят письмо-обращение к нелегитимному президенту Беларуси Александру Лукашенко о выдаче им задержанного журналиста Романа Протасевича. Об этом написала директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

«Вчера вечером наши источники (в адвокатском и юридическом сообществе „ЛНР“) в ОРЛО нам сообщили, что поступил запрос на написание обращения от НВФ „ЛНР“ к „президенту“ Беларуси Александру Лукашенко про выдачу Романа Протасевича как человека, который „совершал преступления“ против мирного населения подконтрольной территории НВФ „ЛНР“», — пишет она.

Также Ястребова добавила, что данный вопрос контролирует лично «глава» «МГБ ЛНР».

«Юристам поставлена задача юридического обоснования таких действий с учетом норм международного права. Юристы ОРДЛО не верят, в то, что Романа Протасевича выдадут, по их словам, это такое информационное давление», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров ТКГ по вопросу Донбасса, так как нет возможности туда попасть. 

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