Жители Донецка сообщают о мощном взрыве и серьезных боях

Взрывы были слышны в Горловке, Макеевке, Донецке и Ясиноватой

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Жители нескольких городов ОРДО сегодня утром, 31 мая, около четырех утра проснулись от мощных взрывов. Местные жители в социальных сетях сообщили, что взрывы были слышны в Горловке, Макеевке, Донецке и Ясиноватой.

Жители ОРДО отмечают, что бои велись под Ясиноватой. Громкие взрывы от прилетающих снарядов отчетливо слышат жители всех районов Ясиноватой и многих районов Макеевки, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«4:46 Гвардейка-слушаем тяжелое. Ханженково слышно… Путь Ильича хорошо слышно», — отмечает один из местных жителей.

«4.35 начались прилеты недалеко от окраин Гвардейки», — отмечает местная жительница.

«04:41 Прилеты где-то офигительные!» – добавляет участник дискуссии.

Горловчане и дончане также жалуются на обострение боевых действий. Так около 08:30 по словам дончан, в центре Донецка прогремел мощный взрыв:

«08.28 — Центр Донецка — одиночный мощнейший разрыв», — отметил местный житель.

«8−29: что это за гром опять с утра при свете солнца», — отметил житель Донецка.

Ранее мы сообщали, что один из городов ОРДО может остаться полностью без воды.