Общество

В «СН» считают, что санкции против Лукашенко могут иметь последствия для Украины

В этих санкционных историях важно не наказать белорусский народ

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Фракция «Слуга народа» поддержит признание Александра Лукашенко угрозой международной безопасности и наказать санкциями. Однако, такие действия могут обернуться последствиями для Украины. Об этом рассказала в эфире телеканала «Украина 24» заместитель главы фракции «СН» Евгения Кравчук, передает УРА-Информ.

Депутат считает, что такие действия могут быть пагубными для украинского и беларуского народа.

«Нужно понимать, что в этих санкционных историях важно не наказать белорусский народ. Мы понимаем, что они там в большинстве заложники … Мы не хотим, чтобы эти люди остались без работы, бедствовали и мы им передавали гуманитарную помощь. Мы не хотим, чтобы пострадали белорусы. Кроме того, есть определенный критический импорт из Беларуси, как в случае с горючим. Там нет какой-то логики в действиях Лукашенко – он воздушный террорист. Но остановив продажу дизтоплива в Украину, это тоже не очень хорошо будет для самой Украины», — отметила Кравчук.

Ранее сообщалось, что непризнанный мировым обществом президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны Запада прекратить давление на РБ.

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