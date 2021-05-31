Политика

«Почему нет?»: украинский посол заявил о возможности членства РФ в НАТО и ЕС

В России есть много светлых голов

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В Российской Федерации остались «светлые головы», даже несмотря на режим действующего президента Владимира Путина. Исходя из этого, посол Украины в Берлине Андрей Мельник считает, что включение РФ в состав ЕС вполне возможно. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Berliner Zeitung.

«Почему нет? Несмотря на правящий режим Путина, в России есть много светлых голов, которые знают, что тесные связи с Европой выгодны всем. Я хорошо представляю Российскую Федерацию как члена ЕС в далеком будущем», — заявил посол.

Ранее сообщалось, что в НАТО серьезно обеспокоены нарушениями договоренностей о режиме прекращения огня на временно оккупированных территориях Донбасса. Также в НАТО выразили и беспокойство о том, что члены НВФ применяют на неподконтрольном украинскому правительству Донбассе тяжелое вооружение. Североатлантический альянс также выразил свою поддержку территориальной целостности Украины.

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