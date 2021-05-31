Платная версия твиттера: что известно на данный момент

Все что известно о Twitter Blue

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Подписка Twitter Blue появилась на мобильных устройствах. Однако ее пока нельзя использовать.

Twitter официально не объявлял о каких-либо изменениях, которые повлияют на социальную сеть в ближайшем будущем. Однако похоже, что приближается подписка Blue, что было замечено в приложениях для Android и iOS. Ожидается, что эта услуга будет стоить эквивалент 2,99 доллара в месяц, пишет УРА-Информ.

Пока не ясно, что именно Twitter Blue предложит пользователям, но ходят слухи, что после оплаты подписки приложение значительно увеличит свою функциональность. Пользователь сможет отменить твид и режим чтения, чтобы облегчить поглощение более длинного контента и разделенных тем.

На данный момент не разглашаются страны или даты, когда эта опция будет доступна — Twitter также не подтвердил наличие своей подписки. Однако похоже, что сеть смотрит в будущее и пытается искать новые способы монетизации.

В настоящее время ничего не остается, кроме как дождаться официального объявления об изменениях. Подробности мы узнаем в ближайшие недели.

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