Киеву не стоит надеяться на военную поддержку со стороны Америки — российский политик

Алексей Пушков о ситуации в бассейне Черного моря

Время чтения: 47 Секунд

Российские политики регулярно выступают с критическими выступлениями в адрес Украины. На этот раз отметился сенатор Российской Федерации Алексей Пушков. Он заявил, что Украину ждут плохие новости.

Российский политик считает, что чем лучше будут идти дела у России в Черном море, тем хуже будет ситуация у Украины. Также он добавил, что Украине не стоит рассчитывать на поддержку со стороны США в этом вопросе, пишет УРА-Информ со ссылкой на ФАН.

«Не стоит надеяться на военную поддержку со стороны Америки, Киев зря рассчитывает на их присутствие в чёрном море. Если Россия удержит преимущество ракетных вооружений, ставки на поддержку со стороны США не увенчаются успехом.» — заявил Пушков.

Российский политик также отмелил, что Будущее Донбасса зависит от военных действий России в бассейне Черного моря. При этом, чем будет сильнее России, тем безопаснее будет для Донбасса.

Можно считать, что чем больше давить будет Россия, тем меньше Украине стоит надеяться на США.

Ранее другой эксперт заявлял, что отношения между Украиной и Россией изменятся.