В Польше упростят трудоустройство иностранцев

Предприниматели заявляют о нехватке рабочих рук

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Национальный план реконструкции Польши включает в себя облегчение трудоустройства иностранных граждан. Таким образом в Польше планируют восполнить дефицит на рынке труда. Об этом сказала заместитель министра развития, труда и технологий Польши Ивона Михалек, сообщает издание Dziennik.pl, передает УРА-Информ.

«Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начали здесь работать, особенно в тех профессиях, где нам не хватает рабочей силы, в которых поляки не хотят работать. Мы хотели бы предложить им, чтобы они тоже привезли свои семьи, и чтобы они вместе с нами увеличивали наш ВВП», — отметила замминистра.

Также она сообщила, что план изменений в трудоустройстве иностранных граждан находятся на стадии разработки.

Ранее сообщалось, что жители оккупированных территорий Донбасса могут оформить компенсацию за полностью разрушенное жилище через местный орган власти. При этом, необходимо собрать определенный ряд документов.