«Это очень полезно»: Пушилин рассказал, как школьникам ОРДЛО стоит провести летние каникулы

Он обратился к школьникам с рекомендациями, как провести летние каникулы

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«Глава ДНР» Денис Пушилин в пятницу, 28 мая, посетил торжественную линейку последнего звонка в Донецкой специализированной школе с углубленным изучением иностранных языков № 11. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО паблики, передает УРА-Информ.

«Школа дает не только знания, но и верных друзей, и наставников, которые делятся с вами ценнейшим опытом, дают возможность отвечать за свои поступки, и быть самим собой. Скоро многих из вас ждут каникулы. Я желаю вам их провести с пользой. Занимайтесь любимыми делами, занимайтесь чем-то полезным, чем-то интересным. Читайте! Это очень полезно. И лето станет для вас ярким и запоминающимся», — порекомендовал школьникам Пушилин.

Ранее сообщалось, что переход имущества украинских банков в «собственность ДНР» назрело давно.