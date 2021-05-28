Экстрадиции Януковича: в госбюджет поступило 1,5 миллиарда долларов

Судебное разбирательство дела все еще продолжается

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Правительство РФ отказалось выдать Украине беглого бывшего президента украинского государства Виктора Януковича. Об этом сообщила Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УРА-Информ.

Она подчеркнула, что в Кремле отказали Киеву в экстрадиции Януковича. При этом, украинская сторона планирует подать повторное обращение на экстрадицию бывшего главы государства.

Конфискованные 1,5 миллиарда долларов Януковича, как уточнила Венедиктова, «зашли в бюджет Украины», при этом, судебное разбирательство дела все еще продолжается:

«В отношении этих 1,5 миллиарда долларов. Они зашли в госбюджет. У нас сейчас идет судебное разбирательство в отношении этих денег… Мы все переживаем, конечно. Но будем смотреть, как это дело будет рассматриваться в суде. Но то, что деньги зашли в государственный бюджет, — это факт. Главное, чтобы они не вышли оттуда», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Совет Европейского Союза продлил санкционные меры против физических и юридических лиц, которые ответственны за подрыв территориальной целостности Украины еще на пол года.