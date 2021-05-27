Общество

В «ДНР» наконец-то признали рост количества больных на ковид: ситуация ухудшается

Ситуация ухудшается с 25 апреля

Время чтения: 45 Секунд

Так называемые «власти» «ДНР» наконец-то признались, что в «республике» ухудшается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. При этом ситуация ухудшается уже на протяжении месяца.

Более детально о ситуации с пандемией рассказал так называемы «и.о. министра здравоохранения «ДНР» Александр Оприщенко, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу сейчас в республике сложная. Идет рост заболеваемости. И я не говорю о количестве пациентов с подтвержденным диагнозом. Количество выявленных зависит от того, какова возможность тестирования… Растет количество пневмоний, которые считаются осложнением или просто проявлением коронавирусной инфекции», — сказал «чиновник»

Рост количества заболевших ковидом наблюдается еще с Вербного воскресенья, то есть, с 25 апреля.

Получается, «власти», зная об этом, допустили проведение максимального количества массовых сборищ, включая шествия, парады, концерты и прочее. За последнюю неделю зафиксировано на 40 процентов больше пневмоний, чем за предыдущую.

Ранее в России рассказали, как жители ОРДЛО смогут проголосовать на выборах в Госдуму.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

«Это представляет угрозу»: в Генштабе назвали регионы Украины, которые может захватить РФ

Ситуация остается напряженной

В Украине от COVID-19 погибло более 50 тыс. человек

За последние сутки заболело 193 ребенка

В России рассказали, как жители ОРДЛО смогут проголосовать на выборах в Госдуму

Можно будет проголосовать в Ростовской области

Выходные в июне 2021: сколько будут отдыхать украинцы

В первый месяц лета будет два дополнительных выходных

«Такого унижения не было нигде в мире»: на что сетуют жители ОРДЛО

Местные жители обескуражены происходящим

«Нет никакого смысла»: в ОРДЛО готовятся к выборам в Госдуму

Местное население совершенно не поддерживает эту инициативу

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap