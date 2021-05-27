В «ДНР» наконец-то признали рост количества больных на ковид: ситуация ухудшается

Ситуация ухудшается с 25 апреля

Время чтения: 45 Секунд

Так называемые «власти» «ДНР» наконец-то признались, что в «республике» ухудшается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. При этом ситуация ухудшается уже на протяжении месяца.

Более детально о ситуации с пандемией рассказал так называемы «и.о. министра здравоохранения «ДНР» Александр Оприщенко, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу сейчас в республике сложная. Идет рост заболеваемости. И я не говорю о количестве пациентов с подтвержденным диагнозом. Количество выявленных зависит от того, какова возможность тестирования… Растет количество пневмоний, которые считаются осложнением или просто проявлением коронавирусной инфекции», — сказал «чиновник»

Рост количества заболевших ковидом наблюдается еще с Вербного воскресенья, то есть, с 25 апреля.

Получается, «власти», зная об этом, допустили проведение максимального количества массовых сборищ, включая шествия, парады, концерты и прочее. За последнюю неделю зафиксировано на 40 процентов больше пневмоний, чем за предыдущую.

Ранее в России рассказали, как жители ОРДЛО смогут проголосовать на выборах в Госдуму.