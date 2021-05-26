Общество

В Украине вновь растет численность больных COVID-19

Всего за время пандемии в Украине заболели 2 189 858 человек

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За прошедшие сутки на территории Украины заразились новым штаммом коронавирусной инфекции еще 3395 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает УРА-Информ.

В медицинские учреждения за последний день попало госпитализировали 1778 человек, при этом, скончались 208 пациентов, а выздоровели — 14 987 человек.

Общее количество заболевших за все время пандемии — 2 189 858 человек, выздоровел — 1 990 051 человек, скончались — 49 893 человека.

Стоит отметить, что наибольшее количество новых случаев пневмонии нового типа зарегистрировано в городе Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что паспорта вакцинации на территории государства планируют запустить уже с первого июля, синхронизировав это с аналогичными процессами в Европейском Союзе.

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