Политика

США отреагировали на инцидент с задержанием белорусского блогера и посадкой самолета

Энтони Блинкен засудил действия Белоруссии

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сообщения о причастности белорусских спецслужб вызывают глубокое беспокойство и требуют полного расследования. От имени Соединенных Штатов он осудил принудительное изменение направления самолета Ryanair в Беларуси в воскресенье и задержание оппозиционного журналиста, находившегося на борту.

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, в воскресенье приземлился в аэропорту Минска из-за информации о заложенной на нем бомбе. В воздушном пространстве Беларуси его сопровождал истребитель МиГ-29. Одним из пассажиров оказался активист оппозиции и блогер в изгнании Раман Пратасевич, задержанный в столице Беларуси, пишет УРА-Информ.

Блинкен потребовал немедленного освобождения Рамана Пратасевича в воскресенье и заявил, что «шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизнь более 120 пассажиров, в том числе граждан США».

«Первоначальные сообщения о причастности белорусских спецслужб и боевиков белорусской армии к сопровождению самолета вызывают глубокую тревогу и требуют полного расследования», — добавил американский политик.

Блинкен заявил в пресс-релизе, что Соединенные Штаты «тесно координируют ответ [на этот инцидент — ред.] м партнерами в Европейском союзе» и поддерживают» с корейшее проведение заседания Совета Международной организации гражданской авиации для анализа этого события».

Ранее на инцидент отреагировал Дмитрий Гордон.

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