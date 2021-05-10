В РФ рассказали, почему лучше не устраивать войну на Донбассе

В ОРДЛО живут «российские граждане»

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Редактор известной российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, почему лучше обойтись без полномасштабных действий на территории временно оккупированного украинского Донбасса. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Венедиктова.

Он считает, что Российская Федерация может вступить в войну с украинским государством только для защиты «своих» граждан, которые проживают на территориях Донбасса.

«Я думаю Путин пытается использовать ситуацию нагнетания вокруг Украины для разговора с Байденом. В недавнем заявлении Байден сказал: „Да, я с Путиным буду разговаривать в июне. Вот видите, было много войск на границе с Украиной — сейчас стало меньше войск“. То есть Путин эту историю играет — Байден ее подхватывает. Но на нынешнем этапе для Путина нет никакой Украины, есть отношения с США и, возможно, с НАТО. Украина — это не субъект, а объект. Это не футболист, а мячик. А футболистом является Байден», — добавил Венедиктов.

Помимо этого, журналист утверждает, что в ОРДЛО живут «российские граждане», соответственно, они имеют право голосовать на выборах президента России.

«Сколько людей, которые сейчас под контролем „руководства ДНР и ЛНР“ получило российский паспорт — 533 тысячи. При обострении конфликта они могут попросить о защите»,- подчеркнул Венедиктов.

Ранее сообщалось, что 11 мая, стартует Всеукраинский форум «Украина 30. Безопасность страны», который будет идти три дня.