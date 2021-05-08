«Украина 30. Безопасность страны»: известна дата форума, который откроет Зеленский

Второй день будет посвящен теме национальной безопасности в сфере обороны и роли Вооруженных сил Украины

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Уже во вторник, 11 мая, стартует Всеукраинский форум «Украина 30. Безопасность страны», который будет идти три дня. Об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на организаторов форума, передает УРА-Информ.

«В рамках мероприятия ключевые представители украинской власти, Вооруженных сил Украины, СБУ, МВД, международные партнеры будут обсуждать Стратегию национальной безопасности государства, боеспособность украинской армии, а также аспекты внутренней безопасности, за которую отвечает Министерство внутренних дел», — сказано в сообщении.

Также известно, что форум откроет шестой президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства на форуме расскажет об основных принципах Стратегии национальной безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский имеет «конкретное предложение» к главе Кремля Владимиру Путину.