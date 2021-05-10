Общество

Ситуация с COVID-19 стабилизируется: статистика на 10 мая

Наибольшее количество новых заболевших зафиксировано в Днепропетровской и Донецкой областях

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На территории Украины за прошедшие сутки официально подтвердили 2 817 новых заражений пневмонией нового поколения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Стало известно, что в медицинские учреждения за прошедшие сутки были доставлены 1 414 граждан страны. Погибло 119 человек, а побороли недуг 9 002 жителей Украины.

Также известно, что наибольшее количество новых заболевших зафиксировано в Днепропетровской и Донецкой областях.

Ранее сообщалось, что литовская компания Northway Biotech, заявила об изобретении лекарства от пневмонии нового вида совместно со швейцарскими коллегами. 

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