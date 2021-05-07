Общество

Украина победила третью волну коронавируса: официальное заявление

Максим Степанов о третьей волне ковида

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Украина сумела победить третью волну коронавирусной инфекции и ситуация с пандемией в стране в целом улучшается. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава МОЗ завил, что уже с завтрашнего дня, восьмого мая, в Украине не останется ни одной «красной» зоны, то есть ни в одном регионе Украины не будут действовать самые строгие карантинные ограничения, пишет УРА-Информ.

«Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности. Сегодня состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, и уже завтра выведем Сумскую область», – написал министр на своей странице в одной из социальных сетей.

Он отметил, что для Украины эти два месяца были очень тяжелыми. В тоже время министр здравоохранения добавил, что украинцам не стоит расслабляться, особенно на выходные.

«Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску», — сказал глава МОЗ.

Напомним, что за предыдущие сутки в Украине погибло от ковида почти 400 человек.

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