Стало известно, сколько болельщиков смогут посетить финал Кубка Украины по футболу

В Тернополе на арену пустят только 3 тысячи зрителей

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Меньше недели осталось до финального матча Кубка Украины по футболу, в котором за трофей сыграют киевское «Динамо» и луганская «Заря». Решающая встреча пройдет в Тернополе, на стадионе Романа Шухевича 13 мая. Начало поединка в 19:00.

Болельщики с нетерпением ждут этой встречи, так как некоторое количество фанатов, должны будут пустить на стадион. Так сегодня, седьмого мая, состоялось заседание Тернопольского городского оперативного штаба для борьбы с коронавирусом. На нем было принято решение по поводу допуска болельщиков на этой матч, пишет УРА-Информ.

Мэр Тернополя по итогу заседания штаба сообщил, что на стадион пустят только 20 процентов от вместимости арены. В итоге финальный матч кубка Украины смогут посетить почти три тысячи зрителей. При этом половину этих билетов получат «Динамо» и «Заря», которые смогут раздать их своим болельщикам.

На данный момент неизвестно, как будет реализована продажа остальной части биллетов. Отметим, что в Тернополе проходил и полуфинал Кубка Украины, в котором «Динамо» победило «Агробизнес». Тогда на стадион официально пустили 25 процентов от вместимости арены.

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