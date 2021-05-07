В Украине снова почти 400 смертей от коронавируса: данные за 7 мая

Более 8000 новых случаев заражения

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Новые сутки принесли очередные печальные показатели коронавирусной инфекции в Украине. В стране снова было зафиксировано почти 400 смертей от ковида.

Так за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 8404 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, за сутки заболели 353 ребенка и 185 медработников. 3080 человек было госпитализировано, а 19 453 человека сумело победить болезнь. В тоже время было зафиксировано 379 летальных случаев, пишет УРА-Информ.

Министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице одной из социальных сетей сообщил, что больше всего новых случаев обнаружили за последние сутки на Харьковщине (991) и Днепропетровской (622), в Киеве (611), а также в Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

Лаборатории совершили 94479 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 39748, методом ИФА — 14 177. Также сделали 40 554 экспресс-тестов на антиген к вирусу. За все время в Украине провели более 9 500 000 ПЦР-тестирования.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 105 428 случаев коронавируса, из них 1 731 162 человек выздоровели и 45 830 умерли от осложнений.

Ранее мы сообщали, что Украина введет паспорта вакцинации.