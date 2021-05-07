Глава Пентагона отреагировал на запуск ракеты Китаем

Осколки гигантской ракеты Long March 5B вскоре могут неконтролируемым образом попасть в атмосферу Земли

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На данный момент Пентагон не планирует сбивать осколки китайской космической ракеты, которая должна вылететь в атмосферу на выходных и потерпеть крушение в неизвестном месте. Такую информацию предоставил нынешний министр обороны США генерал Ллойд Остин.

Осколки гигантской ракеты Long March 5B вскоре могут неконтролируемым образом попасть в атмосферу Земли. Точно неизвестно, когда и где это произойдет, но ожидается, что это произойдет в субботу, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Вероятно, что обломки упадут в океан. По мнению специалистов, опасность для людей ничтожна. Ракета Long March 5B вывела на орбиту один из ключевых модулей планируемой китайской космической станции Tiangong («Небесный дворец»). Затем он сам вышел на временную орбиту и теперь обращается вокруг Земли каждые 90 минут, летя слишком быстро, чтобы космические агентства могли предсказать, где он войдет в атмосферу.

По данным британской ежедневной газеты The Guardian, с 1990 года ни один объект весом более 10 тонн не оставался на орбите намеренно, чтобы неконтролируемым образом повторно войти в атмосферу. По имеющейся информации, ключевая часть ракеты Long March 5B весит более 20 тонн.

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