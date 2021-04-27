Общество

«Придет время, когда паспорта „ДНР“ и РФ сольются в один», — российский пропагандист

Он не назвал никаких явных перспектив признания Россией Донбасса

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Оккупированные территории украинского Донбасса заслужили признание РФ. Об этом заявил российский пропагандист Владимир Корнилов на форуме «Единство русских: защита прав и свобод», передает УРА-Информ.

«Эти люди за семь лет отстояли свое право на признание», — считает Корнилов.

Однако, он не назвал никаких явных перспектив признания Россией Донбасса.

«Я очень надеюсь, что Донбасс станет частью России, я в это верю с 1991 года, с того самого декабрьского референдума. Но, в отличие от многих моих коллег, я не уверяю, что это произойдет завтра, как бы всем нам этого ни хотелось. Я боюсь давать ложные надежды. Потому что в итоге именно эти надежды, оказавшись нереализованными, убивают мечту», — подчеркнул Корнилов.

Также он подчеркнул, что российские политики не воспринимают войну за Донбасс, как войну за РФ.

«Здесь все будет восстановлено: и бытовая инфраструктура, и гражданская, и транспортная, и логистическая. Но, повторюсь, я не говорю, что это будет скоро… Придет время, когда паспорта „ДНР“ и РФ сольются в один паспорт. Не нужно будет пересекать границы, но нужно не обещать, а постепенно идти к этому», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация не будет «защищать» временно оккупированные территории Донбасса до полномасштабного наступления ВСУ. 

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