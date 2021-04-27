Общество

Россия открыто вторгнется в Украину: пропагандист назвал условие

Российская Федерация вмешается в вооруженный конфликт на Донбассе

Время чтения: 38 Секунд

Российская Федерация не будет «защищать» временно оккупированные территории Донбасса до полномасштабного наступления ВСУ. Об этом заявил российский пропагандист Владимир Корнилов, передает УРА-Информ.

Он считает, что в Кремле опасаются открыто вести военные действия с Украиной, исходя из этого, РФ придет на Донбасс открыто только в случае наступления украинской армии.

«К сожалению, без масштабного наступления со стороны Украины Россия не будет вмешиваться. В кабинетах МИДа РФ больше всего опасаются обвинений в нарушении резолюций Совета безопасности ООН и, соответственно, Минских соглашений», — считает Корнилов.

По его мнению, Российская Федерация вмешается в вооруженный конфликт на Донбассе, и не даст «откатиться на прежние позиции».

Ранее сообщалось, что так называемый главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник прокомментировал действия президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, что украинский президент отказался вести прямые переговоры с боевиками «ЛДНР».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

«Встретим судьбу один на один»: Ходаковский посетовал на незащищенность НВФ

Часть жителей ОРДЛО, России и Украины совершенно не понимают, что творится на Донбассе

«Придет время, когда паспорта „ДНР“ и РФ сольются в один», — российский пропагандист

Он не назвал никаких явных перспектив признания Россией Донбасса

В Украине началась вакцинация второй дозой: прививают AstraZeneca

С начала кампании вакцинации прививку первой дозой получили 539 124 украинцев

Пандемия COVID-19: в Украине удерживается низкий уровень новых заражений

Больше всего заражений выявили в Киеве

Отказ Зеленского от Минского формата: Пушилин говорит о начале войны

«Главы республики» видят непонимание украинским президентом процесса переговоров

Степанов пообещал выход Киева из «красной» карантинной зоны

Киев переведут в «желтую» карантинную зону

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap