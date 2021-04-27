Россия открыто вторгнется в Украину: пропагандист назвал условие

Российская Федерация вмешается в вооруженный конфликт на Донбассе

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Российская Федерация не будет «защищать» временно оккупированные территории Донбасса до полномасштабного наступления ВСУ. Об этом заявил российский пропагандист Владимир Корнилов, передает УРА-Информ.

Он считает, что в Кремле опасаются открыто вести военные действия с Украиной, исходя из этого, РФ придет на Донбасс открыто только в случае наступления украинской армии.

«К сожалению, без масштабного наступления со стороны Украины Россия не будет вмешиваться. В кабинетах МИДа РФ больше всего опасаются обвинений в нарушении резолюций Совета безопасности ООН и, соответственно, Минских соглашений», — считает Корнилов.

По его мнению, Российская Федерация вмешается в вооруженный конфликт на Донбассе, и не даст «откатиться на прежние позиции».

Ранее сообщалось, что так называемый главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник прокомментировал действия президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, что украинский президент отказался вести прямые переговоры с боевиками «ЛДНР».