Общество

«Встретим судьбу один на один»: Ходаковский посетовал на незащищенность НВФ

Часть жителей ОРДЛО, России и Украины совершенно не понимают, что творится на Донбассе

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Бывший командир подразделения боевиков батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что пророссийские боевики не чувствуют уверенность, что Российская Федерация их подстрахует. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале, передает УРА-Информ.

Республики, по мнению Ходаковского, будут вынуждены сражаться за ОРДЛО самостоятельно.

«Пусть это будут сутки, двое суток — этого хватит. Потом мы будем праздновать временную победу перед новыми тяжелыми трудами и кровью, но сначала мы выпьем свою чашу сполна. Пусть простится мне это сравнение, но Донбасс ассоциируется у меня с Христом в Гефсиманском сад. В состоянии Донбасса сейчас примерно столько же смирения перед грядущей судьбой, и быть сейчас рядом с Донбассом — великая честь», — добавил он.

Часть жителей ОРДЛО, России и Украины совершенно не понимают, что творится на временно оккупированных территориях Донбасса.

Ранее сообзалось, что бывший командир подразделения боевиков батальона «Восток» Александр Ходаковский инициировал предложение действующей «власти республики», чтоб те переселили жителей ОРДЛО, которые проживают в прифронтовых районах в гостиницы «республики».

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