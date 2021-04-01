Дождались помощи: в ОРДЛО пропустили гумконвой от Красного Креста

В Луганск доставили около 3 тонн медикаментов

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В четверг, первого апреля, через КПВВ «Счастье» на временно оккупированные территории Донбасса проехали два грузовых транспортных средства с гуманитарной помощью для жителей от Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает ОВУ Восточного регионального управления ГПСУ, передает УРА-Информ

Сотрудники пограничной службы рассказали, что в Луганск доставили около 3 тонн медикаментов, также были переданы и медицинские материалы с тестами на COVID-19.

«Это уже второй гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ „Счастье“ в сторону оккупированной части Луганщины. Первый гуманитарный груз доставили на временно оккупированную территорию месяц назад», — добавили в ГПСУ.

Ранее сообщалось, что бывший командир подразделения боевиков Александр Ходаковский заявил, что в данный момент сложно судить о сроках начала полномасштабных боевых действий на временно оккупированных территориях Донбасса. При этом, у него не осталось сомнений в ее неизбежности.