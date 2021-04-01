«Не должно никого беспокоить»: в Кремле прокомментировали стягивание войск РФ к украинской границе

Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории

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В Кремле прокомментировали заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о стягивании войск Российской Федерации границе с Украиной. Там считают, что «это не должно никого беспокоить». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить и не предоставляет ни для кого угрозу. Предпринимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей. Идет повышенная активность стран НАТО и так далее, это обязывает быть начеку», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что бывший командир подразделения боевиков Александр Ходаковский заявил, что в данный момент сложно судить о сроках начала полномасштабных боевых действий на временно оккупированных территориях Донбасса. При этом, у него не осталось сомнений в ее неизбежности».