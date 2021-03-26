Президентский рейтинг: Зеленский продолжает улучшать позиции

Президента готовы поддержать, почти 25 процентов украинцев

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Украинцы продолжают поддерживать президента Украины Владимира Зеленского. Если бы выборы президента Украины прошли в марте, глава государства имел бы лучшие шансы снова занять должность президента.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 24,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Это не только первый показатель в рейтинге, но и немного лучший, чем было пару недель назад в предыдущем опросе, пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

На второй строчке расположился пятый президента Украины Петро Порошенко. За лидера «Европейской солидарности» проголосовали бы 13,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. На третьей строчке пророссийский кандидат. За сопредседателя фракции» ОПЗЖ «Юрия Бойко проголосовало бы 12,6%. Четвертое место занимает Юлия Тимошенко. За лидера «Батькивщины» проголосовало бы 11,8%.

Отмечается, что опрос проводился 23-24 марта методом телефонных интервью. Опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ранее мы сообщали, что Зеленский назвал российский проект ловушкой для Европы.