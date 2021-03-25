Общество

«Власти» в «ДНР» признались, что не могут справиться с ситуацией: что произошло

Все никак не могут решить проблему с мусором

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В ОРДО стала заметна очередная проблема. Так на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области «власти» не могут должным образом наладить вывоз мусора в ряде городов и поселков.

О проблеме сообщили «местные» чиновники во время совещания с так называемым «главой» «ДНР Денисом Пушилиным, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Проблемы существуют в таких городах как Макеевка, Ждановка, а также Амросиевском и Старобешевском районах. Там выборочная проверка показала, что мусор несвоевременно вывозят из жилых районов. В Харцызске, Горловке, Снежном, Донецке, Зугресе, Иловайске мусор в целом вывозят, но на момент проверки отдельные контейнеры были переполнены. Стабильная ситуация в Енакиево, Кировское, Дебальцево, Торез, Докучаевск, Новоазовск, проблемы с вывозом мусора там нет.

Стоит отметить, что проблема с вывозом мусора в ОРДО существует уже давно. «Власти» оправдываются, что причиной этого служит низкая зарплата работников коммунальных служб и как следствие, нехватка кадров.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» подсчитали, сколько Украина должна «республике».

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