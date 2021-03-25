Пушилин выступил с угрозами в адрес Украины: что сказал главарь боевиков

В «ДНР» ожидают наступления ВСУ

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В ОРДО продолжают ожидать, якобы возможного наступления украинской армии. Об этом заявляют местные телеграм каналы и СМИ.

Также эту информацию подтверждает и главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин. Он заявил, что Украина готовится к наступлению. Также он отметил, что даже увидел «все признаки» будущего обострения конфликта на Донбассе, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Пушилин также пригрозил Украине, что боевики будут подавлять огневые точки украинской армии, те места из которых якобы открывают огонь украинцы.

«Подавлять огневые точки будем. Мы до последнего пытались это все вынести на переговорную площадку, но сейчас все заблокировано. У них сейчас установка блокировать во всех подгруппах любые подвижки. Это очередной признак того, что они готовятся к войне», — заявил Пушилин.

Стоит отметить, что в «ДНР» и «ЛНР» регулярно публикуется информация о возможных датах наступления ВСУ.

Ранее мы сообщали, что боевики недовольны зарплатой и требуют повышения.