Общество

Собаки Байдена вернулись в Белый дом: в чем была проблема

Они вернулись после недавнего инцидента

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Две собаки американской президентской пары вернулись в Белый дом. Четвероногие оставались в поместье Джо и Джилл Байден в Делавэре в течение нескольких дней после того, как один из них укусил агента службы безопасности.

«Чемп и Мейджор находятся здесь, в Белом доме», — заявила журналистам на пресс-конференции пресс-секретарь Джен Псаки, имея в виду двух немецких овчарок, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Мейджор ранее укусил одного из агентов безопасности в начале марта. Неизвестно, насколько серьезными были травмы, но, по словам собеседников, «ситуация была настолько серьезной, что собаки были немедленно возвращены в дом семьи Байденов в Уилмингтоне, штат Делавэр».

Там Мейджор прошел обучение, по словам пресс-секретаря, и сейчас снова адаптируется к повседневной жизни в Белом доме. «Собаки будут здесь, но нередко они будут и в Делавэре», — сказал Псаки.

Старшей из двух президентских собак, Чемп, около 13 лет. Мейджор моложе его три года. Он и раньше сталкивался с агрессивным поведением на сотрудников Белого дома и сотрудников службы безопасности.

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