Шевченко прокомментировал сенсационную ничью с Францией

Наставник команды об 1:1 с французами

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча против команды Франции в рамках отбора на чемпионат мира 2022. Напомним, что украинские футболисты сенсационны сыграли вничью в гостях с действующими чемпионами мира.

Шевченко отметил, что Украине было тяжело играть с командой, у которой так много хороших и техничных футболистов. В тоже время тренер национальной команды заявил, что футболисты сборной Украины справились с заданием на матч, пишет УРА-Информ со ссылкой на Трибуну.

«Мы выбрали такую тактику, план на игру, потому что по-другому с такими, как Франция, будет нам тяжело играть. Может, это был не очень красивый футбол – компактный, лаконичный. Я считаю, что мы провели хороший матч. Считаю, что план сработал идеально», — сказал тренер.

Шевченко также добавил, что в первые 25-30 минут Украине немного растерялась, ведь играла по новой тактической схеме в пять защитников.

Также тренер Украины оценил судейство в матче, назвав его идеальным.

Ранее мы сообщали, что Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.