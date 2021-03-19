Спорт

Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов: что это значит

Украина не сумела обойти Шотландию

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Вчера, состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы. Киевское «Динамо» в гостях играло против испанского «Вильярреала», а «Шахтер» в Киеве принимал итальянскую «Рому».

Горняки при пустых трибунах НСК «Олимпийский» уступили снова клубу из Рыма со счетом 1:2. В сою очередь столичная команда в гостях снова проиграла со счетом 0:2 представителю Испании. Таким образом, украинские клубы прекратили свои выступления в этом еврокубковом сезоне, пишет УРА-Информ.

Однако это не последняя печальная новость. По итогам этой еврокубковой компании Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2022/23. По итогам этого сезона, а также четырех предыдущих, которые составляют рейтинг национальных турниров на сезон 2022/23 Украина заняла 12 место, а прямую путевку в групповой этап ЛЧ гарантирует только первые 11 мест.

До последнего момента была надежда, что Украина обойдет Шотландию, у которой остался в еврокубка только «Рейнджерс». Но ни «Динамо», ни «Шахтер» не сумели набрать очки в ответных поединках, и поэтому ситуация в рейтинге не поменялась.

Теперь чемпион Украины должен будет пройти один раунд плей-офф турнира, чтобы сыграть в группе ЛЧ.

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