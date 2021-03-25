Общество

Боевики «ДНР» крайне возмущены: хотят зарабатывать больше

Боевики требуют повышения оклада

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Боевики из ОРДО продолжают ожидать обещанного повышения выплат. Однако, похоже, повышения зарплаты не будет и в мае, несмотря на все обещания.

Боевики «ДНР» крайне возмущены такой ситуацией, особенно на фоне повышения цен на продукты, постепенное повышение стоимости проезда в общественном транспорте и так далее, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

«Беглый просмотр объявлений о наборе на контрактную службу в «народную милицию ДНР» показывает – 20 тысяч рублей ставки уже никому не обещают. Практически везде значится одинаковая сумма, явно указанная командованием – 16 450 рублей. Иногда попадается 18 500 рублей. Во многих объявлениях обещают небольшие проценты надбавки за боевые и службу на передовой», — пишет источник.

В состав боевиков пытаются «заманить» не только питанием и обмундированием, но также и помощью в пересечении границы РФ.

Ранее мы сообщали, что бюджетников в ОРДЛО заставляют подавать документы на паспорта РФ.

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