Стало известно, в какой стране находятся деньги Путина: Песков раскрыл информацию

Пресс-секретарём президента Российской Федерации Дмитрием Песковым было озвучено, где Глава Кремля хранит свои сбережения.

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Об этой информации сообщила Dialog, передает Ura-inform.

Об этом спикер Кремля заявил, комментируя новые анонсированные Западом санкции, которые будут применены в случае полномасштабного вторжения России на украинские территории.

С его слов, все сбережения Путина находятся в РФ. Более того, Песковым был даже озвучен банк, где находятся денежные средства президента РФ — банк «Россия».

Пресс-секретарь Кремля отметил, что угрозы Соединённых Штатов заморозить активы не будут болезненными для высших чиновников РФ, и назвал их политически деструктивными.

Ещё ранее главой Hermitage Capital Биллом Браудером в интервью «Голосу Америки» было заявлено, что главной ахиллесовой пятой Путина является его капитал, который он прячет за границей:

«За последние двадцать лет он накопил огромное богатство. Думаю, около 200 миллиардов долларов США, которые находятся на счетах не в российских, а западных банков».

Президент США Джо Байден не исключил заморозки активов Путина, вопрос обсуждался в американском сенате.



Песковым данные ограничительные меры были названы бессмысленными, так как Путин, как и основная часть российских чиновников, сберегает свои денежные средства в банке «Россия», который уже находится под запретом. Он указал на промах американских конгрессменов, которые должны были запросить соответствующую информацию по этому вопросу у экспертов по РФ.



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