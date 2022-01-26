«Минские соглашения» — ловушка для Украины: мнение эксперта

Их цель — капитуляция страны перед Россией

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В правительстве США изначально поняли, что «минские соглашения» являются ловушкой для Украины и их цель — капитуляция государства перед Россией. Это заявил известный немецкий политолог и журналист Александр Рар, передает УРА-Информ.

«Американцам не интересны минские соглашения, потому что они изначально поняли, что эти соглашения — капитуляция Украины перед Россией», — отметил журналист.

При этом, отношение же Франции и Германии к «минским соглашениям» немного другое.

«Хотя для немцев и французов это что-то другое. Они считали, что тогда, в 2015 году, остановили „горячую войну“ в Европе», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Украина не намерена вести прямые переговоры с представителями «ЛДНР».