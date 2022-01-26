Общество

«Могут быть серьезные проблемы»: жителей ОРДЛО предупредили об опасности поездок из Украины в «ЛДНР»

Жители советуют не рисковать и не ехать в ОРДЛО без необходимости

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На оккупированной части Донбасса в подвалах, а также СИЗО «МГБ» на сидят десятки «шпионов» из соцсетей, у которых при пересечении КПВВ якобы нашли фото, а также сообщения в личной переписке местные «силовики». Об этом сообщает в соцсети местный блогер «Иосиф Пиночет», передает УРА-Информ.

«Прежде, чем ехать из Киева в ОРДЛО через РФ, 10 раз проверьте свои смартфоны и смартфоны детей. В них не должно быть ничего провокационного, никаких TOR, VPN и анонимайзеров. Думайте головой и не ведите себя, будто у вас есть 9 жизней и сохранение, как в играх», — отметил он.

Пользователи сети подтвердили слова блогера. Жители ОРДЛО советуют не рисковать и не ехать на оккупированные территории Донбасса без необходимости.

«И еще по поводу поездок. Если вы уехали давно, но не приезжали несколько лет, то несмотря на местную прописку и „чистые“ телефоны — у вас могут быть проблемы. Причем очень серьезные. Воздержитесь от поездок. Оно того не стоит», — отметил комментатор.

«Дочь сотрудника рванула в декабре в ордло. С хахалем. Отец еле смог найти, как вывезти ее обратно через знакомого знакомого», — добавил житель ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что в правительстве США изначально поняли, что «минские соглашения» являются ловушкой для Украины и их цель — капитуляция государства перед Россией.

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