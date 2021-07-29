Apple предупреждает — немедленно обновите свое устройство

Дело серьезное

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Американский гигант выпустил критическое обновление для iOS 14.7.1, iPadOS 14.7.1 и macOS Big Sur 11.5.1. Всем пользователям оборудования с надкушенным яблоком на логотипе следует как можно скорее загрузить исправление.

Дело серьезное. Речь идет о так называемом эксплойте нулевого дня, несущий риск заражения вредоносным ПО. По этой причине Apple выпустила обновление безопасности для iOS 14.7.1, iPadOS 14.7.1 и macOS Big Sur 11.5.1, пишет УРА-Информ.

Во всех трех случаях патч устраняет проблему повреждения памяти, которая позволяла хакеру выполнить практически любой код. С его помощью преступник мог легко установить на устройство вредоносное ПО. Apple также не скрывает, что эксплойт уже активно используется.

Чтобы обновить свои мобильные устройства, перейдите в его настройки, затем выберите «Общие» и откройте меню «Обновление программного обеспечения». Затем выберите «Загрузить и установить», и обновление безопасности будет загружено и установлено автоматически.

Для компьютеров шаги немного отличаются. Прежде всего, откройте меню Apple, а затем выберите «Обновление программного обеспечения» на вкладке «Системные настройки».

Ранее мы сообщали, что Facebook остановил иранскую хакерскую группу.