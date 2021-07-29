Пандемия COVID-19 в Украине: почти 1000 новых случаев

За прошедшие сутки было доставлено в медучреждения 480 человек

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По состоянию на 29 июля за прошедший день было зафиксировано 846 новых случаев пневмонии нового поколения COVID-19. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Минздрава.

В частности, заразились 60 детей и 41 работников медицины.

Также за прошедшие сутки было доставлено в медучреждения 480 человек, а скончалось — 25 граждан страны. При этом, побороть недуг смогли 510 человек.

Также было проведено 42 504 тестирований за сутки. При этом, экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 было проведено 14 960 исследований.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев пневмонии нового типа было зарегистрировано в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

Ранее сообщалось, что Гражданам США, которые проживают в Нью-Йорке заплатят за вакцинацию по 100 долларов. Это обещание дал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.