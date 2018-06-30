13:34 30.06.2018 | Общество | Новости
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Швеция отказалась бойкотировать Чемпионат мира-2018

Правительство Швеции, после прохода своей сборной в основную сетку Мундиаля, заявило об отказе бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018. Об этом передает Aftonbladet.

Швеция отказалась бойкотировать Чемпионат мира-2018

На пресс-конференции после заседания правительства министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем заявил, что шведский кабмин счел важным поддержать своих футболистов в России. До выхода команды в финальную часть турнира Стокгольм последовательно придерживался позиции и осуждал отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сейчас ситуация поменялась. Швеция взяла на себя обязательство бойкотировать турнир только до церемонии открытия чемпионата в Москве. Руководство страны провело предварительные консультации с британскими коллегами, которые также вышли с группы с первого места.

На данный момент, кто именно из чиновников отправится на чемпионат, по словам главы ведомства, не ясно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что Европейский парламент может объявить дипломатический бойкот футбольному Чемпионату мира-2018 в России. 


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