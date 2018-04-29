Коноплянка опять "спас" "Шальке" от разгромного поражения

В первом тайме на последних минутах спарринга Копонплянка попал в руку сопернику в его штрафной площадке. Арбитр поединка назначил пенальти, который украинец успешно реализовал. Футболист проиграл на поле все 90 минут, пока тренер не совершил "тактическую" замену в добавленное время.

А вот обидчиком "Шальке" в матче стал коллега Коноплянки по киевскому "Динамо" - Раффаэл, который в первой половине встречи открыл счет в пользу Менхенгладбаха

Примечательно, что после 32-х туров "кобальтовые" идут в чемпионате Германии вторыми. В текущем сезоне украинцу удалось успешно реализовать шесть мячей и отдал пять голевых передач. Всего в футболке "Шальке" Коноплянка уже провел 28-мь матчей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно нападающий итальянского профессионального клуба "Ювентус" Марко Пьяца перешел в гельзенкирхенский " Шальке" на правах аренды.