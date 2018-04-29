15:57 29.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100192653:roman

Коноплянка опять "спас" "Шальке" от разгромного поражения

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка забил единственный гол в мачте против "Боруссии". Об этом передает официальный сайт команды.

Коноплянка опять

В первом тайме на последних минутах спарринга Копонплянка попал в руку сопернику в его штрафной площадке. Арбитр поединка назначил пенальти, который украинец успешно реализовал. Футболист проиграл на поле все 90 минут, пока тренер не совершил "тактическую" замену в добавленное время.

А вот обидчиком "Шальке" в матче стал коллега Коноплянки по киевскому "Динамо" - Раффаэл, который в первой половине встречи открыл счет в пользу Менхенгладбаха

Примечательно, что после 32-х туров "кобальтовые" идут в чемпионате Германии вторыми. В текущем сезоне украинцу удалось успешно реализовать шесть мячей и отдал пять голевых передач. Всего в футболке "Шальке" Коноплянка уже провел 28-мь матчей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно нападающий итальянского профессионального клуба "Ювентус" Марко Пьяца перешел в гельзенкирхенский " Шальке" на правах аренды. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Чернигове задержали серийного маньяка Ереван опять восстал - ВИДЕО В Подмосковье сел ядерный истребитель - ВИДЕО В Мексике более 50 автомобилей превратились в груду металлолома
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив