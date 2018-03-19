14:57 19.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Молодежная сборная Украины не поедет на чемпионат мира в Россию – ФОТО

Украинская молодежная сборная по смешанным единоборствам не поедет на чемпионат мира, который состоится 23-26 марта в городе Санкт-Петербург.

Молодежная сборная Украины не поедет на чемпионат мира в Россию – ФОТО

Об этом сообщает Федерация MMA Украины.

Отмечается, что после серьезной подготовки к мировому первенству, федерация решила устроить ей международные поединки.

Так, организаторам удалось договориться о проведении матчевой встречи со сборной Польши, которая состоится 23 марта во Львове.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министр молодежи и спорта Игорь Жданов подписал приказ о запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации.

В связи с чем министр подписал новый приказ. Согласно документу, в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участие ни в каких соревнованиях.


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