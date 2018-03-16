Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжене - ВИДЕО

Об этом сообщает сайт "Большой теннис Украины".

Как отмечается, 15-летняя киевлянка обыграла вторую ракетку турнира Луксику Кумхум из Таиланда: 1-6, 7-6(4), 6-2. Также известно, что поединок продлился 1 час и 30 минут, правда, он был прерван из-за дождя во втором сете при счете 3:0 в пользу китаянки.

Всего за матч теннисистки не сделали ни одного эйса, но Фанъин допустила 5 двойных ошибок, а Костюк – 1. При этом и китаянка, и украинка реализовали по пять брейк-пойнтов.

Таким образом, Костюк во второй раз сыграет в четвертьфинале турнира с призовым фондом 60 тысяч долларов. На этой раз ее соперницей станет Луксика Кумкхум из Таиланда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вторая ракетка Украины Олеся Цуренко будет играть в финале престижного теннисного турнира в Акапулько.