Праздник Весны: известные украинские легкоатлеты стали родителями - ФОТО

Об этом молодая мама сообщила на своей странице в Instagram, где опубликовала фото ручки новорожденной девочки.

Отметим, что украинские легкоатлеты впервые стали родителями. По этому поводу супруг Алексей Касьянов не может нарадоваться рождению мальшки. Мужчина безумно рад и счастлив.

Кстати, в браке пара еще с 2014 года.

Стоит добавить, что Анна Касьянова также участница трех Олимпийских игр. Примечательно, что в 2017 году Касьянова была дисквалифицирована на 9 месяцев за применение кломифена.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян в очередной раз станет отцом. На этот раз 39-летней чиновник обретет дух отцовства в третий раз.