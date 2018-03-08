16:35 08.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Праздник Весны: известные украинские легкоатлеты стали родителями - ФОТО

В Международный женский день, 8 марта, чемпионка мира 2013 года в семиборье и бронзовая призерка чемпионата Европы в пятиборье Анна Касьянова обрела счастье материнства.

Праздник Весны: известные украинские легкоатлеты стали родителями - ФОТО

Об этом молодая мама сообщила на своей странице в Instagram, где опубликовала фото ручки новорожденной девочки.

Отметим, что украинские легкоатлеты впервые стали родителями. По этому поводу супруг Алексей Касьянов не может нарадоваться рождению мальшки. Мужчина безумно рад и счастлив.

Кстати, в браке пара еще с 2014 года.

Стоит добавить, что Анна Касьянова также участница трех Олимпийских игр. Примечательно, что в 2017 году Касьянова была дисквалифицирована на 9 месяцев за применение кломифена.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян в очередной раз станет отцом. На этот раз 39-летней чиновник обретет дух отцовства в третий раз. 


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