В Нацполиции считают достаточным наличие материалов для полного раскрытия убийства Гандзюк

Как отметил замглава Нацполиции Константин Бушуев, сегодня дням следователь Службы безопасности Украины получил новую информацию, которая раскрывает причастных к убийству и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

К сожалению, днем четвертого ноября стало известно, что Гандзюк скончалась.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", накануне в городах Украины прошли митинги-реквиемы, посвященные активистке Екатерине Гандзюк. Подобные мероприятия прошли возле управлений полиции в областях в Днепре, Львове, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Одессе, Житомире, Тернополе, Ровно, Сумах, Полтавы, Луцка, Ужгорода, Славянска и Черномороска.