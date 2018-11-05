19:54 05.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Нацполиции считают достаточным наличие материалов для полного раскрытия убийства Гандзюк

По состоянию на пятое октября 2018 года у следствия довольно много доказательного материала, чтобы раскрыть убийство активистки Екатерины Гандзюк. Соответствующие факты полностью могут доказать вину заказчиков, считают в Национальной полиции Украины.

В Нацполиции считают достаточным наличие материалов для полного раскрытия убийства Гандзюк

Как отметил замглава Нацполиции Константин Бушуев, сегодня дням следователь Службы безопасности Украины получил новую информацию, которая раскрывает причастных к убийству и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

К сожалению, днем четвертого ноября стало известно, что Гандзюк скончалась.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", накануне в городах Украины прошли митинги-реквиемы, посвященные активистке Екатерине Гандзюк. Подобные мероприятия прошли возле управлений полиции в областях в Днепре, Львове, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Одессе, Житомире, Тернополе, Ровно, Сумах, Полтавы, Луцка, Ужгорода, Славянска и Черномороска.


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