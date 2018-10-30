В Польше зафиксировано уменьшение украинских заробитчан

Об этом сообщает местное издание Rzeczpospolita.

Известно, что в начале 2019 Германия может открыть свой рынок труда для работников из-за пределов ЕС. Следовательно, на горизонте появится угроза оттока из польского рынка труда трудовых мигрантов из Украины. Согласно исследованию агентства по трудоустройству Work Service, из Польши дальше на Запад может выехать около 59% украинцев.

Зато в Германии украинцы смогут заработать легально гораздо больше. Уже сейчас, как отмечает издание, украинских работников переманивают к себе чехи, венгры и словаки, которые улучшили условия трудоустройства и предлагают лучшие условия труда.

Сложная ситуация может буди особенно в строительной сфере, где 20-25% работников являются мигрантами из Украины или Беларуси. В случае оттока украинской рабочей силы, Польша вынуждена будет ее искать в отдаленных районах Индии, Непале и Бангладеш.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", количество украинских рабочих в Эстонии увеличилось вдвое.