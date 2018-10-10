Лучшим кондитером впервые стала женщина - ФОТО

Международное объединение лучших ресторанов мира (Les Grandes Tables du Monde) назвало лучшего кондитера мира 2018 года. Лауреатом премии впервые стала женщина - 41-летняя француженка Кристель Брюа, шеф-кондитер парижского ресторана Le Prй Catelan, обладающего тремя мишленовскими звездами. Ей "удалось создать четкую индивидуальность, выделяющую ее среди тысяч", заявило жюри на заседании в Марракеше вечером во вторник, 9 октября.Международное объединение лучших ресторанов мира (Les Grandes Tables du Monde) назвало лучшего кондитера мира 2018 года. Лауреатом премии впервые стала женщина - 41-летняя француженка Кристель Брюа, шеф-кондитер парижского ресторана Le Prй Catelan, обладающего тремя мишленовскими звездами. Ей "удалось создать четкую индивидуальность, выделяющую ее среди тысяч", заявило жюри на заседании в Марракеше вечером во вторник, 9 октября.Международное объединение лучших ресторанов мира (Les Grandes Tables du Monde) назвало лучшего кондитера мира 2018 года. Лауреатом премии впервые стала женщина - 41-летняя француженка Кристель Брюа, шеф-кондитер парижского ресторана Le Prй Catelan, обладающего тремя мишленовскими звездами. Ей "удалось создать четкую индивидуальность, выделяющую ее среди тысяч", заявило жюри на заседании в Марракеше вечером во вторник, 9 октября.Об этом сообщает Международное объединение лучших ресторанов мира (Les Grandes Tables du Monde).

Вечером во вторник, 9 октября, в Марракеше состоялось заседание жюри, которое впервые за десятки лет объявило лучшим кондитером мира женщину. Победительницей стала 41-летняя француженка Кристель Брюа, шеф-кондитер парижского ресторана Le Prй Catelan, обладающего тремя мишленовскими звездами.По мнению жюри, ей удалось создать четкую индивидуальность, выделяющую ее среди тысяч.

Лучшим десертом Кристель является десерт в виде зеленого яблока,наполненного карамельным мороженым с сидром и сахарным муссом.

Отметим, в прошлом году победителем стал француз Доминик Ансель. Доминик создал новый десерт, который назвал "кронут". Кронут - пирожное, которое представляет из себя нечто среднее между круасаном и пончиком. Пирожное напоминает пончик, но приготовлено из теста для круасана, которое заполняется ароматизированными сливками и обжаривается в масле.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", во Флоренции запретили употреблять пищу на улицах.