Прогноз погоды в Украине: в столице сегодня будет солнечно

В воскресенье, 7 октября, по всей стране будет сохраняться плюсовая температура. Об этом передает Украинский гидрометцентр.
На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температура воздуха не поднимется выше 14-15 градусов выше нуля.
В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров сохранят температуру 15-17 градусов тепла.
В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы местами заморозки, ночная температура опустится до 3-4 градусов тепла.
В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 14-15 градусами с плюсом.
Весь день в Киеве будет держаться ясная погода. Без осадков.
Как сообщалось в "УРА-Информ", на выходные по всей Украине ожидается существенное потепление.