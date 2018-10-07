09:56 07.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды в Украине: в столице сегодня будет солнечно

В воскресенье, 7 октября, по всей стране будет сохраняться плюсовая температура. Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

Прогноз погоды в Украине: в столице сегодня будет солнечно

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температура воздуха не поднимется выше 14-15 градусов выше нуля. 

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров сохранят температуру 15-17 градусов тепла.  

В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы местами заморозки, ночная температура опустится до 3-4 градусов тепла.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 14-15 градусами с плюсом. 

Весь день в Киеве будет держаться ясная погода. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на выходные по всей Украине ожидается существенное потепление.


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