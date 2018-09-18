Challenge Management: согласится ли Владимир Кличко преподавать в Гарварде?

Такие сведения предоставил его брат Виталий Кличко, сообщает интернет-издание theБабель.

Как рассказал Кличко-старший, Владимир совсем не стремится заниматься политикой. Не для кого не секрет, что в данное время его брат читает лекции в швейцарском университете Санкт-Галлена. Кроме того, успешно развивает собственное дело и просто наслаждается жизнью, как это делают нормальные люди. Поэтому, и не удивительно, что его брату предложили еще преподавать в Гарварде. Он, как никто другой, достоин этой должности.

"Мой брат в последнее время все больше злорадствует надо мной. Сначала, мы много отдыхали. Поэтому, Владимир меня постоянно куда-то зовет. Сначала были Гавайи, потом гори, затем пустыния, однако это сейчас невозможно. Ведь, пока я не был политиком, мог летать куда угодно и с кем угодно. Но став политиком, я должен оправдываться за отдых или за перелеты", - рассказал Кличко-старший.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Владимир Кличко признался, в какой стране он чувствует себя лучше всего. Также спортсмен поведал о своей же любви к родине.