Украинцев предупредили, что Россия может шпионить за ними через Telegram

Это связано с вероятностью сотрудничества новой администрации Telegram с Россией. Вместе с тем в ведомстве нет официальных доказательств того, что переписку украинских граждан в Telegram будут читать по запросу правоохранительных органов России.

Из-за отсутствия соответствующего законодательства в Украине официальные органы власти не имеют никаких правовых рычагов влияния на популярные сейчас платформы онлайн-коммуникаций, таких как Telegram, Google, Facebook, WhatsApp и Viber.

Как сообщал "УРА-Информ", посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что блокировка Telegram противоречит обязательствам, которые Россия взяла на себя как участник европейской конвенции о правах человека.