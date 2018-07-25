В Беларуси намерены ограничить продажу алкоголя

Правительство Беларуси планирует провести в отдельных районах страны эксперимент по ограничению продажи алкоголя. Об этом сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артура Карповича.
По словам чиновника, уже принято решение провести данное поручение в определенных районах страны.
Так, по результатам эксперимента будут проведен мониторинг, влияет ли ограничение продажи алкоголя на его потребление и криминогенную обстановку. При этом Карпович пока не назвал регионы, где будет проводиться эксперимент.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году Беларусь заняла второе место по потреблению алкоголя. В 2017 году страна переместилась на 27 строчку рейтинга.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство экономического развития и торговли Украины несмотря на ежемесячное подорожание табачных и алкогольных изделий, намерено вновь повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков.