Стартовал сбор подписей за отзыв председателя Киево-Святошинского райсовета Гедульянова

Справка: 26 летний уроженец крымской Керчи Гедульянов ранее состоял в Партии регионов и баллотировался в 2012 году в Верховную Раду от Одессы. В 2015 перебрался на Киевщину и в сентябре 2016 года стал депутатом (на этот раз от БПП) и председателем Киево-Святошинского районного совета.

Как отмечается в материале "Увлекательная игра "подложи свинью президенту!" дошла уже и до Боярки", 12 июня в Боярке местные депутаты подавляющим большинством голосов (27 из 34) приняли обращение к своим коллегам из Киево - Святошинского районного совета о выражении недоверия председателю райсовета Вадиму Гедульянову.

Среди главных причин в материале указывается тот факт, что "глава Киево-Святошинского райсовета Гедульянов в текущем году перекрыл Боярке бюджетное финансирование, не выделив ни единой копейки субвенций".

"Они распределили 170 млн. по району, например, селу Белогородка дали 45 млн., - говорит мер Боярки Александр Зарубин. – Хотя по наполнению бюджета за счет НДФЛ наш город является вторым налогоплательщиком после Вишневого".

По информации источников "Крота", причина такого подхода кроется в том, что "Вадим Гедульянов хотел баллотироваться в Боярскую объединенную громаду на выборах, которые должны были состояться весной, но не состоялись. Выяснилось, что Гедульянов обиделся на горсовет Боярки за инициативу объединиться с селом Забирье, и решил таким образом наказать боярчан".

Автор материала напоминает, что "будучи кандидатом от БПП Гедульянов обещал избирателям "моей Боярки" решение всех волнующих их вопросов – от проблем ЖКХ и образования до борьбы с коррупцией.

Однако, подчеркивается в статье, "170 млн. грн. уже распределены, а "родная" Боярка ничего не получила и уже не получит из средств, которые должны были пойти на благоустройство города, на дороги, коммуникации и т.д. Гедульянов, приехав в наш край "под выборы" (под них же сменив партийную ориентацию), представляя один из округов Боярки и раздавая обещания от имени правящей политической силы, теперь не нашел ничего лучшего, как использовать властные рычаги для сведения счетов с городской громадой, посмевшей поверить реформе децентрализации. Лишая общину и своих (!) избирателей денег".

"Что же удивляться низкому рейтингу Президента, если власть в регионах мочат депутаты из его же фракции!", резюмирует автор цитатой авторитетного блогера Дениса Казанского.